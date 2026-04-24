Rissa in studio a La Zanzara | manette insulti e caos in diretta il video

Durante la trasmissione radiofonica La Zanzara si è verificata una rissa in diretta che ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. Sono stati registrati insulti, urla e un intenso caos tra i presenti, culminato in un episodio di violenza fisica. Il video dell’accaduto mostra i momenti di tensione prima dell’intervento delle autorità, con alcune persone che sono state arrestate.

Urla che coprono le voci, tensione che sale e poi, all’improvviso, il salto di qualità: dalle parole alle mani. Quella che doveva essere una puntata come tante si è trasformata in una scena di caos in studio, sotto gli occhi di chi stava seguendo la diretta. È accaduto durante La Zanzara, trasmissione di Radio 24 nota per i toni duri e i confronti senza filtri. Questa volta, però, la discussione è andata ben oltre lo scontro verbale. La tensione che esplode in diretta. Tutto nasce da un confronto che si accende subito. Le parole diventano provocazioni, le provocazioni scivolano negli insulti e, nel giro di pochissimi istanti, la situazione perde controllo.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Rissa in studio a La Zanzara: manette, insulti e caos in diretta, il video Notizie correlate Rissa in studio a La Zanzara. Manette, insulti e botte da orbi: il videoMomenti di forte tensione in studio durante una puntata de La Zanzara, il programma di Radio 24 noto per i confronti accesi. Leggi anche: Rissa in diretta a ‘La Zanzara’: ospiti alle mani mentre Cruciani sorride divertito. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Studio Aperto: Morto accoltellato dopo una rissa Video; SASSUOLO, VIOLENTA RISSA TRA STUDENTI ALL’ISTITUTO VOLTA; Rissa davanti al Trevisi, colpita una ragazza: Smettetela, state picchiando anche me VIDEO; Shiva è stato condannato a tre anni e mezzo per rissa. Rissa in diretta a La Zanzara: il video chocTensione alle stelle a La Zanzara, il noto programma radiofonico in onda su Radio 24 e condotto da Gianluca Cruciani. Ecco che cosa è successo. La Zanzara, rissa in diretta: ecco cosa è successo Sec ... notizie.it Botte da orbi, manette e insulti. Rissa a La Zanz…Altro… - facebook.com facebook