Durante una puntata del programma radiofonico ‘La Zanzara’ è scoppiata una rissa tra due ospiti, che si sono affrontati fisicamente in studio. Il conduttore ha assistito alla scena sorridendo senza intervenire. La discussione si è protratta per alcuni minuti, coinvolgendo i presenti e interrompendo momentaneamente la trasmissione. La registrazione dell’evento è stata diffusa sui social network.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Ah, La Zanzara non delude mai quando si tratta di trasformare il dibattito in un vero e proprio ring! Nell’ultimissima puntata, i telespettatori hanno assistito a uno scontro acceso tra il giornalista fiorentino Dario Baldi e il provocatore Modou Gueye. La trasmissione ha offerto un vero e proprio spettacolo di tensione, con battute infuocate che hanno intrattenuto e scioccato allo stesso tempo. Lo scambio di opinioni tra Baldi e Gueye ha superato ogni limite di cordialità, trasformandosi rapidamente in spinte verbali e gesti minacciosi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Rissa in diretta a ‘La Zanzara’: ospiti alle mani mentre Cruciani sorride divertito.

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