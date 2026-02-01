Botte da orbi all' ingresso del pronto soccorso il video della rissa

Questa sera al Policlinico di sera un gruppo di persone si è radunato all’ingresso del pronto soccorso. La discussione è salita subito di tono, fino a scoppiare in una violenta rissa ripresa dalle telecamere di sorveglianza. La scena si è svolta davanti agli occhi sbigottiti dei passanti, senza che nessuno intervenisse subito. La polizia è stata chiamata sul posto per calmare la situazione e chiarire cosa abbia scatenato il violento scontro.

Le immagini di quanto accaduto alcune sere fa al Policlinico. Continuano le indagini della polizia: acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza Prima la discussione tra un nutrito gruppo di persone, poi all'improvvisa la violenza. Le telecamere hanno ripreso la rissa avvenuta la sera del 29 gennaio nei pressi dell'ingresso del pronto soccorso del Policlinico. Immagini chiare che mostrano diversi soggetti darsele di santa ragione tra urla e insulti. C'è chi finisce a terra e viene ripetutamente colpito ma per fortuna riesce a rialzarsi. I primi a intervenire sono stati i vigilantes che presidiano l'ospedale, poi sono arrivati polizia e carabinieri.🔗 Leggi su Messinatoday.it

