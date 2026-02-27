Due cantanti in gara al Festival di Sanremo 2026 sono state coinvolte in un violento alterco dietro le quinte, alimentato dalla richiesta di ottenere la posizione centrale nella scaletta serale. Secondo fonti, l’episodio ha portato a una vera e propria quasi rissa tra le due artiste. I nomi delle protagoniste non sono ancora stati resi noti, ma la vicenda ha attirato l’attenzione dei presenti.

È successo davvero. Due cantanti in gara al Festival di Sanremo 2026 avrebbero litigato violentemente dietro le quinte per ottenere la posizione centrale nella scaletta serale. A Sanremo 2026 sono quasi volati i pugni. Sì, hai capito bene. Dietro le quinte del Teatro Ariston si sarebbe scatenata una lite furiosa tra due Big in gara. A lanciare la bomba sono Nicolò e Tiziano Cedroni, i due youtuber del podcast Non prendere Appunti. Secondo le loro fonti, un uomo e una donna — entrambi in gara — si sarebbero scontrati violentemente per un motivo preciso: la scaletta. Entrambi volevano la stessa posizione, quella centrale, quella delle 22.00, il momento di picco degli ascolti. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Sanremo 2026, botte da orbi dietro le quinte: Attacco femminile e quasi rissa vera — i nomi stanno per uscire

Leggi anche: Botte da orbi all'ingresso del pronto soccorso, il video della rissa

Rissa nel cuore della notte a Lodi: botte da orbi in mezzo alla strada, tre giovani finiscono in ospedaleLodi, 25 gennaio 2026 – Botte da orbi poco dopo mezzanotte tra venerdì e sabato in via Nino Dall’Oro, all’angolo con via Vignati, a Lodi: il bilancio...

Temi più discussi: Diretta Sanremo 2026 terza serata: i primi cinque in classifica sono Luchè, Arisa, Sayf, Serena Brancale e Sal Da Vinci; Sanremo 2026, analisi dei testi: parole ricorrenti e messaggi nascosti delle 30 canzoni in gara; Sanremo 2026, chi è Paolo Sarullo che ha portato il tema del bullismo all'Ariston: Stop alla violenza; Sanremo 2026, le pagelle della prima serata.

Sanremo 2026, chi è Paolo Sarullo che ha portato il tema del bullismo all'Ariston: Stop alla violenzaAl Festival di Sanremo Paolo Sarullo, ragazzo rimasto paralizzato dopo un'aggressione da parte di alcuni coetanei, ha parlato di bullismo ... virgilio.it

Pucci-Fiorello, sono botte da orbi. Pseudo-comico, la risposta social è una bordataNon si placa il botta e risposta a distanza tra Fiorello e Andrea Pucci. Dopo la rinuncia del comico a Sanremo 2026 e le successive imitazioni dello ... iltempo.it

La perdita della madre da piccino è una di quelle botte da cui è difficile riprendersi. Da qui parte il percorso di crescita personale che ha portato @RengaOfficial a scrivere “Il meglio di me” per Sanremo. Ascolta l’intervista con @martacagnola qui: shorturl.at/eA x.com

E comunque anche la Bottega Malatini sarà a Sanremo venerdì a fare profumi!!!!!chissà che succederà!!!!STAY TUNED - facebook.com facebook