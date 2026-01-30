Rissa con coltello in piazza | un ferito

In pieno centro, in piazza di Porta Castiglione, una lite tra due senzatetto è finita con un ferito. I passanti hanno chiamato subito la polizia e i sanitari, che hanno soccorso la persona ferita con un coltello. La zona è stata isolata mentre gli agenti cercavano di capire cosa sia successo. La rissa ha scosso ancora una volta la città, che fatica a tenere sotto controllo la crescente violenza nelle strade.

Sanitari e polizia allertati sul posto. Scattano denunce e ordini di allontanamento. FdI pungola il Comune e invoca un presidio fisso di polizia locale Ancora violenza sulle nostre strade. Stavolta è accaduto in piazza di Porta Castiglione, nel cuore della città, dove ieri sera è scoppiata una rissa tra due senza fissa dimora. Uno dei quali è stato ferito con un coltello. Da quanto si apprende, sul posto è stata allertata la polizia che ha individuato due uomini - un cittadino marocchino e l'altro romeno, entrambi classe 1992 - mentre erano ancora in lite tra loro. Durante la colluttazione, il primo avrebbe estratto un coltellino dalla tasca, ferendo alla mano il rivale.

