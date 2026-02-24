Rischio sismico Experimentation brevetta un sistema innovativo per l' analisi predittiva sugli edifici

Experimentation srl ha brevettato un sistema innovativo per analizzare il rischio sismico degli edifici, riducendo i tempi di valutazione. La causa è l’esigenza di strumenti più efficaci per prevenire danni in caso di terremoti. La piattaforma permette di valutare rapidamente la pericolosità sismica e di verificare la possibilità di risonanza tra terreno e strutture, offrendo un metodo più preciso per interventi di sicurezza. La tecnologia sarà testata su edifici di diverse dimensioni in varie zone sismiche.

Una nuova piattaforma per l'analisi predittiva del rischio sismico negli edifici. Experimentation srl ha brevettato un sistema innovativo e rapido per l'analisi della pericolosità sismica degli edifici esistenti e per la valutazione del rischio di risonanza tra terreno e manufatti antropici. Sismacontrol nasce con l'obiettivo di superare gli approcci tradizionali alla valutazione del rischio sismico, spesso basati su analisi puntuali, statiche e soggettive. Il sistema valuta anche la vulnerabilità sismica dell'edificio mediante l'attribuzione automatica di punteggi a una serie di parametri strutturali, geometrici e costruttivi.