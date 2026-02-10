Messa in sicurezza da 5 milioni | Monitor dei ’movimenti’ a rischio Riflettori su tre progetti strategici

La Lunigiana si prepara a investire cinque milioni di euro per mettere in sicurezza il territorio. Ma tra i progetti in cantiere, si alzano i primi dubbi sui monitoraggi dei movimenti e sui rischi che ancora rimangono. La zona, soprattutto il comune di Zeri, resta fragile e soggetta a rischi idrogeologici. Le autorità stanno lavorando per intervenire, ma la strada è lunga e complessa.

La Lunigiana continua a fare i conti con un territorio fragile e complesso dal punto di vista idrogeologico, compreso il comune di Zeri. Per questo, negli ultimi anni l'amministrazione comunale ha messo in campo un lavoro imponente sul fronte della messa in sicurezza del territorio, intercettando finanziamenti su più fronti. "Tra i cantieri chiusi – dice il sindaco Petacchi – Val di Termine, Patigno, Noce - Cimitero, Noce - Canale, Coloretta Est ovest e un intervento ad Adelano; in via di completamento quelli a Castello e ad Adelano in località Casa Rocchino. Complessivamente, il valore degli interventi già realizzati o avviati su queste aree si avvicina ai 5 milioni e mezzo di euro.

