A Benevento si è tenuto un incontro in Prefettura dedicato alla valutazione del rischio sismico in Campania. Alla riunione hanno partecipato rappresentanti dei Vigili del Fuoco, del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e di istituti di ricerca come l’INGV. Sono stati coinvolti i rappresentanti di 26 comuni della regione, per discutere delle misure di prevenzione e della gestione delle emergenze legate ai terremoti.

L’evento, a cui hanno preso parte le autorità civili e militari, circa 70 referenti delle amministrazioni locali nonché rappresentanti dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti, ha visto come relatori il dott. Italo Giulivo, Direttore Generale della Protezione Civile della Campania, il dott. Mario Bellizzi, Primo Dirigente della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, il prof. Giuseppe Maddaloni, docente dell’Università del Sannio, e il dott. Maurizio Pignone, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), che hanno offerto contributi tecnici e scientifici sui rischi del territorio e sulle strategie di mitigazione e gestione delle emergenze.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Benevento, focus sul rischio sismico in Campania: confronto in Prefettura

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