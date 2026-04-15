Perugia il Comune candida la Rocca Paolina al bando per la riqualificazione dei beni culturali

Il Comune di Perugia ha deciso di partecipare a un bando regionale per la riqualificazione della Rocca Paolina. La giunta comunale ha approvato la proposta di candidatura, inserendola nel progetto finanziato con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021–2027. L’obiettivo è la valorizzazione del patrimonio culturale della città attraverso interventi di recupero e miglioramento delle strutture storiche. La selezione avverrà nell’ambito delle iniziative di sviluppo territoriale.

Un progetto finalizzato alla riqualificazione della Rocca Paolina di Perugia. La giunta comunale ha approvato la proposta di partecipazione al bando regionale finanziato con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc) 2021–2027, finalizzato alla valorizzazione del patrimonio culturale.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate L'ospedale San Giacomo riapre, riqualificazione da 145 milioni. Rocca al Comune: "Fate i parcheggi"La Asl Roma 1 ha approvato la delibera per l'indizione della gara da 3 milioni e 144mila euro per la progettazione. Il Colosseo e la protezione dei beni culturali in caso di guerra: cosa potrebbe accadereCon il timore di una guerra globale cresce la domanda: cosa accadrebbe al Colosseo? Le convenzioni internazionali prevedono la tutela dei beni... Contenuti di approfondimento Perugia, la Rocca Paolina ospita Materia: il legno di Herbert Golser in dialogo con la pietra e Burri4 giugno 2025. Un’occasione rara per unire arte contemporanea e memoria storica: la Rocca Paolina di Perugia, autentica città sotterranea voluta da Papa Paolo III nel 1540, apre al pubblico dal 12 al ... adnkronos.com ‘Materia’, alla Rocca Paolina di Perugia, il legno di Herbert Golser dialoga con la pietra secolareCi sono luoghi che sembrano fatti apposta per accogliere l'arte e la Rocca Paolina di Perugia è uno di questi. Un tempo simbolo del potere papale sulla città, oggi è un monumento vivo, dove il passato ... rainews.it