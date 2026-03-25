Una ricerca condotta in collaborazione con l’Università di Firenze si concentra sul paesaggio culturale del Casentino, con l’obiettivo di recuperarlo e valorizzarlo. Il progetto prevede interventi specifici per preservare le caratteristiche storiche e naturali della zona, considerando anche un potenziale sviluppo economico legato alla promozione di questo patrimonio. L’iniziativa mira a integrare aspetti culturali e pratici per il rilancio locale.

Una ricerca ed un progetto con l’ Università di Firenze per recuperare e valorizzare il paesaggio culturale del Casentino, che può diventare anche fonte importante per potenziare l’economia della vallata. Si terrà sabato dalle ore 9 alle 13.15, a Poppi al Castello dei Conti Guidi, la terza giornata di studio dedicata alla presentazione del volume "Scenari e proposte per il recupero e la valorizzazione del paesaggio culturale del Casentino. Le linee guida React". L’evento conclude la ricerca collaborativa React - Casentino, promossa dall’Università degli Studi di Firenze, che negli ultimi tre anni ha assunto il Casentino come caso pilota. Durante la giornata saranno presentate le linee guida per la rigenerazione del paesaggio culturale, illustrate direttamente dalla comunità locale, in coerenza con l’approccio partecipativo del progetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I paesaggi culturali. Proposte per il recupero e la valorizzazione

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