Danni del ciclone Harry visita dell' assessore regionale Savarino al porto di Riposto

Questo pomeriggio, a Riposto, si è svolta una visita istituzionale con l’assessore regionale al Territorio e Ambiente, accompagnata dal sindaco e da altri rappresentanti locali, tra cui gli assessori al Porto e il comandante della Capitaneria di Porto. L’obiettivo principale dell’incontro è stato valutare i danni causati dal ciclone Harry al porto e alle aree circostanti. La visita ha coinvolto anche una serie di controlli e sopralluoghi nelle zone interessate.

Visita istituzionale, questo pomeriggio, a Riposto per l’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Giusi Savarino, accolta dal sindaco Davide Vasta, dall’assessore al Porto Carmelo D’Urso, dagli assessori Orazio Virgitto e Lucilla Auditore e dal Comandante della Capitaneria di Porto di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Riposto, la giunta comunale chiede lo stato di emergenza dopo i danni del ciclone HarryLa giunta municipale di Riposto questa mattina ha deliberato la richiesta dello stato di emergenza per il territorio comunale a seguito dei... Riposto, Pogliese e Sbardella (FdI): sopralluogo nel porto devastato dal ciclone HarryNel pomeriggio di ieri il deputato Luca Sbardella, e il senatore Salvo Pogliese hanno fatto visita a Riposto, soffermandosi in particolare sul porto,... Temi più discussi: Frana Niscemi e ciclone Harry, in Sicilia nuovo piano da 1,6 miliardi; Ciclone Harry e frana di Niscemi, dalla Regione Siciliana nuovo piano di interventi; Ciclone Harry, la Regione vara un nuovo piano da 1,6 miliardi per la ricostruzione; Danni meteo, da Ismea ok allo stop delle rate. Ciclone Harry, dal Consiglio dei Ministri arriva un brusco stop alla legge regionaleCiclone Harry, dal Consiglio dei Ministri arriva un brusco stop alla legge regionale. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli af ... itacanotizie.it Portopalo riparte dopo Harry: riapre parte del MoloAccesso regolato alla banchina per garantire la stagione ittica, con lavori ancora in corso fino a fine giugno ... lasicilia.it L'INDAGINE Smascherata truffa in Abruzzo ai danni del Gestore Servizi Energetici Spa con con lavori di efficientamento mai eseguiti [VIDEO] La notizia - facebook.com facebook Ciciliano a Termoli per il punto sui danni del maltempo: la diretta video x.com