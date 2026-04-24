Ripescare l’Italia? Un’idea di buonsenso E Trump ha un peso

Paolo Zampolli è noto in Italia principalmente dal periodo in cui ha lavorato con l’amministrazione Trump, dopo essere stato nominato inviato speciale e rappresentante della diplomazia sportiva. La sua nomina è avvenuta durante l’insediamento dell’allora presidente statunitense alla Casa Bianca, e da allora ha mantenuto una certa visibilità pubblica. La sua figura è spesso associata a rapporti tra Italia e Stati Uniti, in particolare in ambito sportivo e diplomatico.

Paolo Zampolli è molto conosciuto in Italia soprattutto da quando si è insediato Trump alla Casa Bianca e lo ha nominato suo inviato speciale, incaricato per le partecipazioni globali e di occuparsi come alto rappresentante della diplomazia sportiva. È un vecchio amico di Trump e vive da trent'anni in America. Parla con accento newyorkese, mischia parole italiane e parole inglesi, è frenetico. Ieri è tornato alla ribalta proponendo un cambiamento importante nella griglia di partenza dei mondiali di calcio negli Stati Uniti. Zampolli, mi dica esattamente qual è la sua proposta. «Semplicissima. Escludere l'Iran dai mondiali, perché è una squadra, ovviamente, non gradita negli Stati Uniti, e far subentrare l'Italia.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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