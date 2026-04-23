Un appello è stato rivolto a Donald Trump e al presidente della Fifa, Gianni Infantino, affinché si valuti il ripescaggio dell’Italia ai Mondiali 2026, che si terranno negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Nel frattempo, si segnala che l’Iran rischia di non partecipare alla competizione a causa di questioni legate alle qualificazioni. La situazione coinvolge diverse nazioni e si sta sviluppando nel contesto delle decisioni ufficiali legate alla manifestazione calcistica.

"Appello" a Donald Trump e al presidente della Fifa, Gianni Infantino, per il ripescaggio dell'Italia ai Mondiali 2026 che si svolgeranno negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. L'autore dell'iniziativa è Paolo Zampolli, inviato speciale del presidente degli Stati Uniti in Italia. "Ho suggerito a Trump e al presidente della Fifa, Gianni Infantino, che l'Italia sostituisca l'Iran ai Mondiali", dice al Financial Times. "Sono italiano e sarebbe un sogno vedere gli azzurri in un torneo ospitato dagli Stati Uniti. Con quattro titoli, hanno il prestigio necessario per giustificare la loro inclusione" nel torneo al via l'11 giugno. La guerra tra Stati Uniti e Iran, congelata dalla tregua appena estesa da Trump, mette in discussione la presenza della selezione della repubblica islamica alla manifestazione.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'Iran rischia di saltare i Mondiali, l'inviato di Trump chiede di ripescare l'Italia

Iran, scade l’ultimatum di Trump. Idf: iraniani non prendete i treni

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