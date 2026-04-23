Un rappresentante vicino all’ex presidente degli Stati Uniti avrebbe contattato la FIFA, attraverso il presidente Gianni Infantino, per proporre un cambiamento nella composizione delle squadre ai prossimi Mondiali di calcio. La richiesta, fatta in modo informale, prevedeva il ripescaggio dell’Italia al posto dell’Iran. Al momento, non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte della FIFA o delle parti coinvolte.

Paolo Zampolli, emissario di Donald Trump, avrebbe avanzato la richiesta, in maniera informale, alla FIFA, nella persona del presidente Gianni Infantino, di ripescare l’Italia ai Mondiali di calcio, in luogo dell’Iran. La notizia arriva da New York, riportata dal Financial Times, e rilanciata in Italia dall’ANSA: l’idea sarebbe nata per rinsaldare i rapporti tra il presidente degli Stati Uniti e la premier italiana Giorgia Meloni. Zampolli spiega la propria idea: “ Confermo di aver suggerito a Trump e Infantino di sostituire l’Iran con l’Italia ai Mondiali. Sono italiano, sarebbe un sogno vedere gli Azzurri ai Mondiali negli Stati Uniti. Con quattro titoli, gli Azzurri hanno il pedigree per giustificare l’inclusione “.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio, l’emissario di Trump a Infantino: “Ripescare l’Italia ai Mondiali al posto dell’Iran”

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