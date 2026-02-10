Il futuro di Dusan Vlahovic al Milan sembra ancora aperto. Dopo settimane di voci e smentite, ora Romano conferma che i rossoneri sono ancora interessati al centravanti serbo. La trattativa potrebbe decollare presto, ma al momento non ci sono ancora accordi definitivi. Vlahovic, che in passato ha giocato con la Fiorentina, resta nel mirino del club milanese, che cerca un rinforzo in attacco. La situazione rimane in fase di sviluppo, con aggiornamenti che potrebbero arrivare nelle prossime settimane.

Vlahovic Milan, Romano conferma l’interesse dei rossoneri per il bomber serbo: cosa trapela sul futuro del centravanti ex Fiorentina. Il futuro di Dusan Vlahovic continua a essere il tormentone principale che agita le acque del calciomercato italiano. Mentre il centravanti serbo prosegue il suo percorso di recupero alla Continassa per tornare a disposizione di Luciano Spalletti entro la metà di marzo, le voci su un suo possibile addio a parametro zero si fanno sempre più insistenti. Il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno trasforma il numero nove in un’occasione irripetibile per i top club europei e, soprattutto, per le dirette rivali in Serie A, con il Milan che osserva la situazione con estremo interesse. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic Milan, novità sul futuro del centravanti serbo: confermato l’interesse rossonero. Cosa sta succedendo

Approfondimenti su Vlahovic Milan

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Vlahovic Milan

Argomenti discussi: Vlahovic-Milan, Tare spinge! Sbuca Kean e il profilo internazionale: c'è un indizio; Attacco Milan: le novità su Kean, Vlahovic e Gabriel Jesus; Juve-Bernardo Silva, Milan su Vlahovic e Lang ? Conte: le news di oggi ?; Milan, rischio Mateta: un giallo da 35 milioni e il precedente Boniface. Ma c’è Vlahovic sullo sfondo.

Romano su Vlahovic: È un nome che va sempre mantenuto nelle valutazioni del Milan, ma è presto per dire se sarà o meno una pista caldaNel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto un po' il punto sul Milan e le operazioni di calciomercato legate al ... milannews.it

Vlahovic-Milan, contatti avviati per l’estate: c’è l’offerta dei rossoneriVlahovic Milan - Il Milan starebbe lavorando sottotraccia per quello che sarebbe un autentico sogno di mercato in vista ... fantamaster.it

#Calciomercato #Vlahovic, #gabrieljesus o #Kean Il Milan cerca il bomber. Occhio però ai costi: rispetto a #Mateta ... #milan #SempreMilan - facebook.com facebook

#Calciomercato #Vlahovic, #gabrieljesus o #Kean Il Milan cerca il bomber. Occhio però ai costi: rispetto a #Mateta ... #milan #SempreMilan x.com