La Juventus ha raggiunto un accordo con il centrocampista Manuel Locatelli per il rinnovo del contratto. Nei prossimi giorni si attende la firma ufficiale, che confermerà la durata del nuovo accordo e le cifre pattuite. La scelta di rafforzare il rapporto con il giocatore si inserisce nel progetto tecnico della squadra, con l’obiettivo di garantire continuità nel reparto centrale. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata diffusa sui dettagli dell’intesa.

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© Calcionews24.com - Locatelli Juve, accordo chiuso per il rinnovo! Ecco quando arriveranno firma e ufficialità. Tutti i dettagli

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