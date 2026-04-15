Locatelli Juve accordo chiuso per il rinnovo! Ecco quando arriveranno firma e ufficialità Tutti i dettagli
La Juventus ha raggiunto un accordo con il centrocampista Manuel Locatelli per il rinnovo del contratto. Nei prossimi giorni si attende la firma ufficiale, che confermerà la durata del nuovo accordo e le cifre pattuite. La scelta di rafforzare il rapporto con il giocatore si inserisce nel progetto tecnico della squadra, con l’obiettivo di garantire continuità nel reparto centrale. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata diffusa sui dettagli dell’intesa.
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