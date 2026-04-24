Rinnovata la sala d' attesa di Senologia all' ospedale San Paolo di Bari | poltrone desk e totem

La sala d’attesa dedicata alla Senologia presso l’ospedale San Paolo di Bari è stata rinnovata. Sono stati sostituiti i mobili e sono stati installati nuovi desk e totem. L’obiettivo è creare un ambiente più confortevole, più pratico e adatto alle esigenze delle donne che vi si recano. Il nuovo spazio mira a migliorare l’esperienza di chi aspetta un consulto o un esame.

La sala d' attesa della Senologia dell'ospedale San Paolo di Bari si rifà il look e diventa uno spazio più accogliente, funzionale e orientato ai bisogni delle donne. L'area, grazie alla donazione del comitato Komen Puglia, è stata dotata di poltrone più confortevoli, di un rinnovato desk.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Ragazzo di 17 anni morto all'ospedale San Paolo di Bari: disposta autopsiaSarà eseguita nella giornata di venerdì 24 aprile l'autopsia sul corpo di Gianvito Pascullo, il ragazzo di 17anni originario di Palo del Colle,... Nuova viabilità attorno all'ospedale San Paolo di Bari, lavori in tre fasi: si comincia il 4 marzoDal prossimo 2 marzo cambierà la viabilità nelle aree attorno all'ospedale San Paolo di Bari. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Ad Azzano San Paolo c'è stato il gran debutto (con soddisfazione) della nuova area del mercato; SAN PAOLO, COSTANTINO, E LA NASCITA DEL CATTOLICESIMO. La donazione di Pietro, la donazione di Costantino e noi, oggi. KOMEN PUGLIA Bari, senologia San Paolo: nuova sala d’attesa e accordo con Komen Puglia per la prevenzioneLa Senologia dell’Ospedale San Paolo di Bari si rinnova con una sala d’attesa più accogliente e funzionale, grazie alla donazione del comitato Komen Puglia ... statoquotidiano.it A Bari rinasce la sala d'attesa della senologia dell'ospedale San Paolo(ANSA) - BARI, 24 APR - Poltrone più confortevoli, un nuovo desk accoglienza, un totem elimina code e un video informativo pensato per accompagnare le pazienti lungo tutto il percorso di diagnosi e cu ... msn.com All'ospedale San Paolo di Bari è stata inaugurata nuova sala attesa senologia finanziata da Komen Puglia . Firmato un protocollo d'intesa con la Asl Bari - facebook.com facebook