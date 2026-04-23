Ragazzo di 17 anni morto all' ospedale San Paolo di Bari | disposta autopsia

Un ragazzo di 17 anni, originario di Palo del Colle, è deceduto all’ospedale San Paolo di Bari tra il 13 e il 14 aprile. La procura ha disposto l’autopsia, che sarà eseguita venerdì 24 aprile. La famiglia ha presentato una denuncia e sono in corso accertamenti per chiarire le cause della morte. Le indagini sono affidate alle forze dell’ordine.

Sarà eseguita nella giornata di venerdì 24 aprile l'autopsia sul corpo di Gianvito Pascullo, il ragazzo di 17anni originario di Palo del Colle, deceduto la notte tra il 13 e il 14 aprile all'ospedale San Paolo di Bari. Il giovane, nei giorni precedenti, era stato sottoposto a due interventi.🔗 Leggi su Baritoday.it The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook Notizie correlate Manfredonia, morto bimbo di 2 anni: era arrivato in ospedale in arresto cardiaco. Disposta autopsiaIl direttore del Pronto Soccorso: "Il piccolo è arrivato accompagnato dai genitori in arresto cardio-respiratorio, incosciente, in assenza di... Bambino di 2 anni morto a Manfredonia, disposta l'autopsia: "Arrivato in ospedale già senza parametri vitali"Le precisazioni della Asl e del direttore del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero sipontino: "Attivate tutte le procedure di emergenza" È stata... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Lecce, maneggiano pistola trovata in casa e parte un colpo: muore 17enne; Muore in ospedale dopo l'incidente: scattano le indagini sul caso del 17enne di Palo; Lecce, giocano con una pistola in casa: ragazzo di 17 anni muore con un colpo alla tempia; Tragedia a Lecce: un 17enne muore dopo un colpo di pistola alla testa. Operato alla tibia per una frattura, ragazzo di 17 anni muore per una complicanza: aperta inchiestaLa Procura di Bari indaga sulla morte di un ragazzo di Palo ricoverato al San Paolo in Ortopedia. Anche la Asl apre audit interno ... bari.repubblica.it Parte un colpo in casa: morto un ragazzo di 17 anniNell'abitazione erano presenti il fratello e un amico. Le ipotesi: un proiettile partito per sbaglio o un gesto volonario ... today.it La sera del 28 febbraio scorso avrebbero picchiato senza motivo il ragazzo, togliendogli il cellulare e una collanina d’oro. I destinatari delle misure cautelari hanno tra i 16 e i 17 anni: uno di loro va in comunità, ha dei precedenti - facebook.com facebook Un ragazzo di 23 anni è stata ucciso nella notte a Monserrato, alle porte di Cagliari. Il giovane, un muratore, è stato raggiunto da un colpo di pistola al petto. Sul posto sono subito arrivati i Carabinieri e un'ambulanza del 118. I medici hanno tentato a lungo di x.com