Nuova viabilità attorno all' ospedale San Paolo di Bari lavori in tre fasi | si comincia il 4 marzo

Dal 2 marzo cambierà la viabilità nelle zone attorno all'ospedale San Paolo di Bari, in vista dei lavori di miglioramento sismico sul corpo ovest del presidio. I lavori, suddivisi in tre fasi, avranno inizio il 4 marzo e coinvolgeranno le strade limitrofe, con modifiche temporanee alla circolazione fino al completamento delle opere.

Dal prossimo 2 marzo cambierà la viabilità nelle aree attorno all'ospedale San Paolo di Bari. Entreranno nel vivo, infatti, i lavori di miglioramento sismico sul corpo ovest del presidio ospedaliero.L'Asl Bari ha predisposto un piano per garantire al massimo la continuità dei servizi. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Leggi anche: Modifiche alla viabilità in via Sacchi a Torino: lavori (in tre fasi) sulla rete del teleriscaldamento

Ospedale San Paolo di Bari, l’ambulatorio Stoma care cresce: oltre 2.500 accessi in un annoVivere con una stomia è complesso e riuscire a farlo recuperando autonomia e qualità della vita ha un valore inestimabile.

Temi più discussi: Domenica 22 e venerdì 6: traffico rivoluzionato attorno all’Arena per le cerimonie olimpiche; Carmagnola progetta la viabilità intorno alla futura scuola materna di via Sella; Modifiche alla viabilità attorno a via Cimatti per lavori di messa in sicurezza del Lamone; Messina, piazza della Repubblica si prepara a cambiare volto.

Nuova viabilità, nasce il comitato dei contrariA Impruneta nasce il Comitato Viabilità per chiedere una revisione delle modifiche al traffico, accusate di danneggiare i commercianti. La richiesta è di ripristinare il doppio senso almeno in via ... lanazione.it

Nuova viabilità e sicurezza per l’Istituto Keynes: ecco il piano della Provincia per Gazzada SchiannoInterventi per oltre 1,8 milioni euro mirano a riqualificare i nodi critici della rete provinciale, con un’attenzione particolare alle aree scolastiche e alla manutenzione delle infrastrutture ... varesenews.it

Controlli dei Carabinieri nel nord Sardegna: quattro denunce tra La Maddalena e Loiri Porto San Paolo. Sull’isola denunciati un 22enne trovato con un coltello “pattadese” e un 20enne in possesso di 50 grammi di hashish. A Loiri Porto San Paolo denunciato - facebook.com facebook