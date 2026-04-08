Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha disposto la sorveglianza speciale in carcere per il rapper noto come Baby Gang, nome d'arte di Zaccaria Mouhib, già coinvolto in vicende giudiziarie e noto per il successo musicale. La misura mira a prevenire possibili influenze sugli altri detenuti, anche alla luce delle sue attività passate e della notorietà. Il provvedimento, motivato ufficialmente, si inserisce nelle strategie di sicurezza adottate nelle carceri italiane.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il provvedimento del Dap e le motivazioni. Il trapper Baby Gang, al secolo Zaccaria Mouhib, già noto per il successo nelle piattaforme musicali e per le vicende giudiziarie che lo riguardano, è stato sottoposto a regime di sorveglianza particolare in carcere. Secondo il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, il giovane rappresenterebbe un rischio per l’ordine interno, soprattutto per la forte influenza esercitata sugli altri detenuti, che lo considererebbero una figura carismatica e di riferimento. Nel decreto si sottolinea anche il suo atteggiamento ritenuto arrogante e minaccioso, sia verso il personale penitenziario sia nei confronti degli altri reclusi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Baby Gang sotto sorveglianza speciale in carcere: “Può influenzare gli altri detenuti”

Baby Gang violento e turbolento, sobilla gli altri detenuti: a Busto Arsizio disposta la sorveglianza speciale per il trapperCrea problemi anche in carcere il detenuto Zaccaria Mouhib, meglio noto con il nome d’arte di Baby Gang.

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IL TRAPPER STROPPIA – IL CARCERE DI BUSTO ARSIZIO HA DISPOSTO LA SORVEGLIANZA SPECIALE PER BABY GANG x.com

Sorveglianza rafforzata per Baby Gang nel carcere di Busto Arsizio dopo episodi gravi. - facebook.com facebook