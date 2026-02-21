Scuole sotto sorveglianza? Schlein denuncia | FdI mira a mappare

Schlein denuncia che il governo di destra sta pianificando una mappatura delle scuole, sostenendo che questa operazione mira a controllare le istituzioni scolastiche. La leader della sinistra afferma che questa iniziativa rischia di limitare l’autonomia degli istituti e di creare tensioni tra docenti e studenti. Nel frattempo, alcuni istituti sono già stati sottoposti a verifiche surprise per verificare il rispetto delle norme, alimentando le preoccupazioni tra insegnanti e genitori.

Schlein contro la "mappatura" delle scuole: la sinistra sul piede di guerra, riemerge il fantasma dei "tempi bui". Firenze è stata oggi teatro di un acceso scontro politico tra la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, e, indirettamente, con la maggioranza di governo. Al centro della polemica, una proposta avanzata da Fratelli d'Italia che prevede la raccolta di informazioni sulle scuole secondarie di primo grado, con l'obiettivo di individuare quelle che, a detta dei proponenti, promuovono ideologie di sinistra. La discussione, avvenuta durante l'iniziativa "L'Italia che riparte", ha riacceso i timori di un possibile controllo sull'attività didattica e sulla libertà di espressione, riportando alla luce inquietanti analogie con periodi storici segnati da restrizioni delle libertà individuali.