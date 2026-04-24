Oggi alle ore 18:00, all’auditorium delle "Santucce", il Gruppo Consiliare Rinascimento Castiglionese promuove un incontro pubblico sulle politiche scolastiche del territorio. Al centro del dibattito, le scelte dell’amministrazione in materia di edilizia scolastica, in un contesto segnato dal calo demografico e dalla progressiva chiusura di alcuni istituti. "Il nuovo Polo Scolastico della Spiaggina solleva interrogativi profondi", afferma Paolo Brandi (nella foto), capogruppo di Rinascimento Castiglionese. "In un contesto segnato dalla diminuzione dei bambini, si è scelto di investire quasi 5 milioni di euro, oltre la metà a carico del Comune, per un progetto che nel tempo è profondamente cambiato rispetto all’impostazione iniziale, arrivando a raddoppiare i costi previsti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rinascimento propone il piano scolastico locale

Notizie correlate

Leggi anche: Infermiere scolastico, in Piemonte una proposta di legge propone un professionista ogni 3mila alunni

Lezioni da 45 minuti? Il CNDDU propone a Valditara una “rivoluzione” dell’orario scolastico: “Più attenzione e meno precariato, ecco come”L’unità oraria da 60 minuti, colonna portante della scuola da decenni, potrebbe essere rivista.

Altri aggiornamenti

Si parla di: Rinascimento propone il piano scolastico locale.

Rinascimento propone il piano scolastico localeOggi alle ore 18:00, all’auditorium delle Santucce, il Gruppo Consiliare Rinascimento Castiglionese promuove un incontro pubblico sulle politiche scolastiche ... lanazione.it

Scuola e servizi, il confronto. Il gruppo Rinascimento: Ora un piano per le famiglieCASTIGLION FIORENTINONuovo intervento del gruppo consiliare Rinascimento Castiglionese capitanato da Paolo Brandi sul tema dei servizi scolastici integrativi. Al centro dell’attenzione il doposcuola e ... lanazione.it