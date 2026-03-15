Infermiere scolastico in Piemonte una proposta di legge propone un professionista ogni 3mila alunni
In Piemonte, una proposta di legge suggerisce di assegnare un infermiere scolastico ogni 3.000 studenti. Il decreto Rilancio del 2020 ha stabilito a livello nazionale la figura dell'Infermiere di Famiglia e Comunità, un professionista sanitario specializzato in medicina territoriale, prevenzione e educazione alla salute. La proposta mira a rafforzare i servizi di assistenza nelle scuole della regione.
Il decreto Rilancio (D.L. 342020) ha introdotto a livello nazionale la figura dell'Infermiere di Famiglia e Comunità (IFeC), un professionista sanitario con competenze specifiche nella medicina territoriale, nella prevenzione e nell'educazione sanitaria. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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