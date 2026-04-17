Lezioni da 45 minuti? Il CNDDU propone a Valditara una rivoluzione dell’orario scolastico | Più attenzione e meno precariato ecco come

Il CNDDU ha presentato una proposta al Ministero dell’Istruzione per modificare l’orario scolastico, che attualmente prevede lezioni da 60 minuti. L’idea è di adottare lezioni più brevi, di circa 45 minuti, con l’obiettivo di migliorare l’attenzione degli studenti e ridurre il precariato tra gli insegnanti. La proposta è stata comunicata in risposta alle discussioni sulla riforma dell’orario scolastico, che potrebbe portare a cambiamenti significativi nel sistema educativo.

L’unità oraria da 60 minuti, colonna portante della scuola da decenni, potrebbe essere rivista. Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani ha reso pubblica una proposta di rimodulazione generalizzata dei moduli didattici a 45 minuti, inviata formalmente al Ministro Giuseppe Valditara. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate ‘Più Russia, meno America’. Lezioni da quattro anni di guerra(Adnkronos) – A quattro anni dall’invasione russa su larga scala, l’Europa è davanti a un salto di fase: non solo nel modo in cui interpreta la... Quando lo stipendio non basta per una casa dignitosa: l’appello del CNDDU contro il caro vita che schiaccia giovani e personale scolasticoIl CNDDU denuncia la grave crisi abitativa confermata dai dati OCSE: l'80% degli under 30 vive ancora in famiglia. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: CORSI ABILITANTI 30 CFU ATTIVATI DALL'UNIVERSITA' E-CAMPUS: RIVOLGITI A NOI PER INFORMAZIONI ED ASSISTENZA-SCADENZA 6 MAGGIO 2026; Indecisi sull'università? Cos'è il semestre di prova e come sfruttarlo per scegliere la facoltà giusta; Fly Flow Yoga: il metodo dinamico di Barbara Beltrami su Easypersonaltrainer; Wizards Day, dal 24 al 26 aprile la Fortezza Vecchia si trasforma in Hogwarts con la magia di Harry Potter. A Milano la prima scuola pubblica con lezioni da dieci minuti e senza compiti a casa: la «Giorgi» inaugura il metodo finlandeseAddio all’orario con tante materie una dopo l’altra (la prima ora geografia, la seconda tecnologia, la terza inglese, la quarta scienze…). Lezioni frontali coi minuti contati (nel vero senso della ... milano.corriere.it Le nuove lezioni: da Omero a SpinozaLa conoscenza aiuta a capire meglio quello che accade intorno a noi. E’ questo - in sintesi - uno dei motivi che spiegano il successo de Le Lezioni del Corriere della Sera, progetto video nato nel ... corriere.it Calendario scolastico Friuli Venezia Giulia 2026/2027: lezioni dal 14 settembre, tutte le date ufficiali - facebook.com facebook