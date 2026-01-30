Rinasce la casetta dei di ‘A Casa di Lucia’ | Tante pagine da leggere di nuovo tra noi

Da casertanews.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Rinasce a Briano la casetta dei libri, un punto di incontro per gli appassionati di lettura. Dopo un periodo di chiusura, il piccolo spazio di Via B. Sciascia torna a vivere con tante pagine da sfogliare e condividere di nuovo tra amici e lettori. La casetta dei Libri Liber riapre in occasione della Giornata Mondiale della Vita, offrendo un luogo aperto a tutti per leggere, scambiare idee e coltivare il pensiero critico.

Nel cuore dell’area verde di Via B. Sciascia a Briano torna a vivere la Casetta dei Libri Liber: uno spazio culturale aperto a tutti, dedicato alla libera circolazione della lettura e alla diffusione del pensiero critico e condiviso, in occasione della Giornata Mondiale della Vita. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Culturale “A Casa di Lucia APS – In Tutto Liber”, che, senza alcun finanziamento pubblico o privato, ha realizzato il progetto grazie al contributo volontario e alla passione dei propri associati. La casetta è stata reinstallata con l’obiettivo di offrire alla comunità un luogo di incontro, scambio e crescita culturale attraverso i libri: chiunque potrà prendere o lasciare testi liberamente, favorendo così la diffusione della lettura come bene comune.🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

Approfondimenti su Briano Via B Sciascia

42 libri di Natale per bambini da leggere insieme tra pagine colorate e righe piene di magia

45 libri di Natale per bambini da leggere insieme tra pagine colorate e righe piene di magia

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

RICETTA PER TUTTE LE TAGLIE! E’ di nuovo tempo di pensare ai regali di Natale!

Video ?RICETTA PER TUTTE LE TAGLIE! E’ di nuovo tempo di pensare ai regali di Natale! ????

Ultime notizie su Briano Via B Sciascia

Argomenti discussi: Bertone Runabout: rinasce il mito del 1969 tra design nautico e purezza analogica.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.