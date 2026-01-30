Rinasce la casetta dei di ‘A Casa di Lucia’ | Tante pagine da leggere di nuovo tra noi

Rinasce a Briano la casetta dei libri, un punto di incontro per gli appassionati di lettura. Dopo un periodo di chiusura, il piccolo spazio di Via B. Sciascia torna a vivere con tante pagine da sfogliare e condividere di nuovo tra amici e lettori. La casetta dei Libri Liber riapre in occasione della Giornata Mondiale della Vita, offrendo un luogo aperto a tutti per leggere, scambiare idee e coltivare il pensiero critico.

Nel cuore dell’area verde di Via B. Sciascia a Briano torna a vivere la Casetta dei Libri Liber: uno spazio culturale aperto a tutti, dedicato alla libera circolazione della lettura e alla diffusione del pensiero critico e condiviso, in occasione della Giornata Mondiale della Vita. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Culturale “A Casa di Lucia APS – In Tutto Liber”, che, senza alcun finanziamento pubblico o privato, ha realizzato il progetto grazie al contributo volontario e alla passione dei propri associati. La casetta è stata reinstallata con l’obiettivo di offrire alla comunità un luogo di incontro, scambio e crescita culturale attraverso i libri: chiunque potrà prendere o lasciare testi liberamente, favorendo così la diffusione della lettura come bene comune.🔗 Leggi su Casertanews.it

