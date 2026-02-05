Cdm approva pacchetto sicurezza Meloni Nuovi provvedimenti non sono misure spot

Questa mattina a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al nuovo pacchetto sicurezza. Dopo lunghe discussioni, i ministri hanno approvato le misure, che ora passeranno al Parlamento. La premier Meloni ha detto che non si tratta di semplici interventi spot, ma di un pacchetto che vuole rafforzare la sicurezza nel paese. Restano da vedere come verranno accolte e applicate le nuove norme.

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri riunitosi oggi pomeriggio a Palazzo Chigi ha approvato il pacchetto sicurezza. “Oggi il Consiglio dei ministri ha approvato nuovi provvedimenti in materia di sicurezza. Non sono misure spot, ma un ulteriore tassello della strategia che questo Governo porta avanti fin dal suo insediamento. In questi anni abbiamo costruito un impianto chiaro: difendere i cittadini e mettere le Forze dell’ordine nelle condizioni di lavorare meglio e con maggiori tutele. E’ lo stesso percorso che ci ha portato a rafforzare con diverse misure la protezione dei cittadini e della legalità, a contrastare il crimine organizzato, ad aumentare le pene per chi aggredisce uomini e donne in divisa, ad assumere quasi 40 mila operatori e rinnovare contratti rimasti bloccati per anni, con risorse mai stanziate prima.🔗 Leggi su Ildenaro.it

