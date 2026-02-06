Decreto sicurezza cosa prevede? Fermo preventivo e 5 anni per chi fugge dai posti di blocco | le misure e cosa cambia

Il nuovo decreto sicurezza introduce misure più dure per chi cerca di evitare i posti di blocco. Chi fugge può essere fermato fino a dodici ore in commissariato, soprattutto se ha precedenti o si sospetta abbia intenzioni di scatenare disordini. Il pm avrà il compito di decidere se convalidare il fermo o meno. Le modifiche cambiano le regole e aumentano i poteri delle forze dell’ordine durante le operazioni di controllo.

Fermo fino a dodici ore in commissariato per i manifestanti con precedenti penali o sospettati di voler scatenare il caos in piazza, ma il pm può decidere se convalidare o annullare. Filtro "penale" per i poliziotti che esplodono un colpo nell'esercizio delle loro funzioni per legittima difesa: l'iscrizione nel registro degli indagati non sarà più automatica. E ancora: stretta sul porto dei coltelli e le armi da taglio in mano ai minorenni. È la svolta contenuta nel decreto legge sulla sicurezza licenziato ieri dal Consiglio dei ministri. Una corsia veloce per affrontare un fenomeno percepito dall'opinione pubblica e dal governo stesso come una vera e propria emergenza, sulla scia dei casi di cronaca più recenti: aggressioni nelle stazioni e nei luoghi affollati delle metropoli, scontri con le forze dell'ordine, manifestazioni - vedi il corteo di Torino per Askatasuna - che si trasformano in una vera e propria guerriglia urbana.

