Al via la Caveja Bike Cup 2026 | la Rimini Xc Race inaugura il circuito della nuova edizione

La stagione della mountain bike inizia ufficialmente domenica 15 febbraio con la prima tappa della Caveja Bike Cup. La Rimini Xc Race apre il nuovo circuito che attraversa Rimini, San Marino e il Montefeltro. Gli appassionati sono pronti a sfidarsi sulle piste e a vivere un’altra stagione di corsa e adrenalina.

Domenica 15 febbraio prende il via la nuova edizione della Caveja Bike Cup, il circuito di mountain bike cross-country che coinvolge i territori di Rimini, San Marino e del Montefeltro. Per il secondo anno consecutivo, ad aprire il calendario sarà la Rimini XC Race, organizzata dalle Frecce Rosse con partenza e arrivo all'ombra dello storico Ponte di Tiberio. Il tracciato si svilupperà interamente nell'area del Parco Marecchia, snodandosi anche lungo la pista ciclabile del Parco XXV Aprile, con formula a circuito competitivo. La prova cicloturistica in mtb sarà su strade asfaltate aperte al traffico, sentieri e carraie, oltre che in zone abitate con traffico locale.

