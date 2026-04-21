A Bruxelles si discute da tempo di come sostenere le imprese e proteggere l’ambiente, ma recentemente si è assistito a un predominio delle sovvenzioni come strumento principale. Un articolo pubblicato su una piattaforma vicina alla Commissione europea suggerisce di puntare tutto sui sussidi, lasciando da parte altre forme di aiuto. La questione riguarda in particolare le scelte politiche in tema di finanza pubblica e sostenibilità.

Un articolo pubblicato sulla piattaforma vicina alla Commissione propone uno schema basato su sovvenzioni. Mossa fiscalmente insostenibile e che crea distorsioni tra Stati. Un articolo pubblicato ieri su VoxEu, piattaforma del Centre for economic policy research (Cepr) e punto di riferimento dell’area economica più vicina alla Commissione europea, che lo finanzia, affronta il contrasto emergente tra la competitività industriale europea e gli obiettivi climatici dell’Unione. Il titolo dello studio, Migliorare la competitività o raggiungere gli obiettivi climatici: il dilemma di Draghi è se non altro onesto e ammette che esiste un problema di costi-benefici.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Salvare le imprese o il clima? Nessun dubbio a Bruxelles: «Green e sussidi über alles»

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