Rimini la ripartenza è donna Torna la Femminile biancorossa

A Rimini si assiste a un ritorno importante nel mondo dello sport femminile, con la ripresa delle attività della squadra femminile biancorossa. Dopo un periodo di inattività, la squadra si prepara a riprendere il cammino, segnando una nuova fase per il club. La ripartenza coincide con l’inizio di una stagione che si preannuncia ricca di impegni e obiettivi, mentre l’intero ambiente si mostra pronto ad accogliere questa rinascita.

C’è un’alba biancorossa che decide di sorgere in anticipo, rompendo il silenzio di un lungo inverno sportivo. Mentre il calcio cittadino cerca ancora la propria strada per tornare a splendere, è la Femminile Rimini Calcio a prendersi la responsabilità del primo passo, trasformando la propria rinascita nel primo raggio di luce che rianima l’intero movimento. Fondata il 20 maggio 2014 e rimasta a lungo in un sonno protetto, la società si risveglia oggi con la forza di chi sa che per correre lontano bisogna avere radici profonde e il coraggio di essere pionieri. Non è solo un ritorno in campo; è un atto di audacia. In un panorama calcistico...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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