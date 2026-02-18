L'imprenditore Lanzetti ha annunciato che il gruppo di imprenditori biancorossi ha deciso di entrare nel settore calcistico, motivato dalla passione per il Rimini. Questa scelta nasce dalla volontà di sostenere la squadra e di contribuire alla sua crescita, coinvolgendo aziende locali e investendo risorse concrete. Nei prossimi mesi, il gruppo intende partecipare attivamente alla gestione del club, puntando a rafforzare la presenza della squadra nel territorio.

Al pallone riminese sono sempre stati vicini, chi più chi meno. Ora hanno deciso di fare sul serio: prendere per mano il Rimini. Ma non da soli. Giuliano Lanzetti, Orfeo Bianchi, Lucio Paesani e Corrado Della Vista lavorano in cordata e stanno mettendo nero su bianco un progetto per far respirare di nuovo il club di Piazzale del Popolo, travolto dal fallimento dello scorso dicembre. I mesi passati? Un film horror in bianco e rosso. Cambio di proprietà come fossero figurine, delusioni a catena, esclusione dalla serie C: i tifosi biancorossi hanno ingoiato bocconi così amari che neanche il più feroce dei cuochi li avrebbe serviti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Speranza biancorossa, imprenditori in campo. Lanzetti: "Siamo un gruppo che ama il Rimini"

