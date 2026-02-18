Rimini Calcio i trofei passano al Comune | in custodia la storia biancorossa C' è anche l' ultima Coppa Italia

Il Rimini Calcio ha consegnato ufficialmente al Comune i suoi trofei, inclusa l’ultima Coppa Italia, a causa di problemi finanziari che ne hanno minato la stabilità. L’atto si è svolto mercoledì mattina, quando l’assessore allo Sport Michele Lari ha preso in consegna il patrimonio storico del club biancorosso. La decisione rispecchia la volontà di preservare la memoria della squadra, nonostante le difficoltà economiche. La raccolta dei trofei rappresenta un passaggio simbolico importante per il futuro del calcio a Rimini.

Dalla Coppa Italia 2024 alla Supercoppa 2005, i simboli della Rimini Football Club passano sotto la custodia comunale dopo la sentenza di liquidazione. Un passaggio delicato che guarda alla futura rinascita Rimini non ha smesso di avere fame di calcio. In attesa di conoscere quali saranno i prossimi passi che dovranno portare a un progetto sportivo di rinascita e rilancio, nella mattinata di mercoledì (18 febbraio) l'assessore allo Sport, Michele Lari, ha ritirato ufficialmente, nella sede della Rimini Football Club, i riconoscimenti conquistati dalla società biancorossa, tra cui la Coppa Italia di Serie C 2024-2025.