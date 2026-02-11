Parigi-Mosca prove di dialogo Ai Giochi vietato il casco speciale Memoriale degli atleti caduti
Questa mattina a Parigi, le autorità hanno annunciato che ai prossimi Giochi Olimpici sarà vietato l’uso di caschi speciali, un gesto che punta a mantenere l’ordine e la sicurezza. Nel frattempo, a Mosca, dentro al Cremlino, il termine
Dentro al Cremlino le parole "dialogo" e "pace" vengono maneggiate con la cautela con cui si tocca un'arma carica. Parigi chiama, Mosca risponde senza alzare troppo la voce. Macron invoca un dialogo "ben organizzato", con pochi interlocutori, come se la diplomazia fosse un tavolo da poker dove il problema non sono le carte ma il numero dei giocatori. Intervenendo sul dossier ucraino, Macron ha sostenuto la necessità che "l'Europa sieda quanto prima al tavolo dei negoziati, per contribuire alla costruzione della pace e tutelare gli interessi dell'Ucraina", ricordando come anche l'Ue abbia "interessi strategici diretti da difendere". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Olimpiadi, la denuncia dello skeletonista ucraino: «Il Cio vieta il casco con i volti degli atleti caduti». La reazione di Zelensky – Il video
Vladyslav Heraskevych, skeletonista ucraino e portabandiera alle Olimpiadi di Milano-Cortina, ha pubblicato un video per denunciare una decisione del Cio.
Casco con i volti degli atleti ucraini morti in guerra vietato allo skeletonista Heraskevych: “Mi spezza il cuore”. Il Cio: “Potrà portare il lutto al braccio”
Heraskevych si rifiuta di indossare il casco con i volti degli atleti ucraini morti in guerra.
