Parigi-Mosca prove di dialogo Ai Giochi vietato il casco speciale Memoriale degli atleti caduti

Questa mattina a Parigi, le autorità hanno annunciato che ai prossimi Giochi Olimpici sarà vietato l’uso di caschi speciali, un gesto che punta a mantenere l’ordine e la sicurezza. Nel frattempo, a Mosca, dentro al Cremlino, il termine

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.