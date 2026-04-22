Falsi green pass per andare allo stadio o in discoteca a processo gli autori della stamperia clandestina

Due persone, fratello e sorella residenti in provincia di Riccione, sono state rinviate a giudizio con l'accusa di aver creato e gestito una stamperia clandestina durante la pandemia di Covid. La loro attività consisteva nella produzione di falsi Green Pass, utilizzati per accedere a eventi come stadi e discoteche. Entrambi sono difesi dall'avvocato Piergiorgio Tiraferri e devono rispondere di falsità materiale in concorso.

Fratello e sorella, entrambi riccionesi e difesi dall'avvocato Piergiorgio Tiraferri, sono stati rinviati a giudizio con le accuse di falsità materiale in concorso per aver installato una “stamperia clandestina” di Green Pass durante la pandemia di Covid. L'idea era venuta ai due durante i giorni.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Pippo Franco a processo per i falsi green pass: cosa è successo e chi sono gli altri imputatiFalsi certificati Covid e green pass: scatta il processo La stagione più controversa della pandemia torna al centro delle cronache giudiziarie. Pippo Franco rinviato a giudizio per i presunti falsi vaccini: a processo per il Green PassPippo Franco è stato rinviato a giudizio nell’ambito dell’inchiesta sui presunti falsi vaccini anti-Covid che coinvolge il medico Alessandro Aveni e... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Green pass falsi, sospeso il medico di base coinvolto; Scattano le denunce per falsi pass disabili ed è lotta anche all’uso improprio: l'assessore Capoccia annuncia il pugno duro; Falsi medici per sfuggire al processo | 4 anni per il re delle truffe. Falsi green pass per andare a San Siro e in discoteca, in tre a processoIl green pass falso serviva per entrare a San Siro a vedere le partite del Milan o per andare a ballare in discoteca. Era il 2021 e, senza il certificato verde, non era possibile ritornare alla vita n ... msn.com Finse il vaccino per ottenere il Green Pass: Pippo Franco a processoIl comico Pippo Franco e altri quindici indagati sono stati rinviati a giudizio per aver usato falsi certificati di vaccinazione per ottenere il green ... fanpage.it Marjorie Taylor Greene, voce dei fan delusi dal presidente, chiede che siano desecretati tutti i documenti sulla sparatoria - facebook.com facebook