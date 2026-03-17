Pippo Franco rinviato a giudizio per i presunti falsi vaccini | a processo per il Green Pass

Pippo Franco è stato rinviato a giudizio nell’ambito di un’indagine sui presunti falsi vaccini anti-Covid. L’accusa riguarda l’utilizzo di certificazioni non conformi, nell’ambito di un procedimento che coinvolge anche il medico Alessandro Aveni e alcuni suoi pazienti. La decisione è stata presa dopo le indagini condotte dalla procura.

Pippo Franco è stato rinviato a giudizio nell’ambito dell’inchiesta sui presunti falsi vaccini anti-Covid che coinvolge il medico Alessandro Aveni e diversi suoi pazienti. La decisione segna un passaggio importante nella vicenda giudiziaria, sarà ora il processo a stabilire se le accuse formulate dalla procura siano fondate oppure no. Secondo l’ipotesi dell’accusa, alcuni pazienti avrebbero ottenuto il Green Pass senza sottoporsi realmente alla vaccinazione contro il Covid-19. Il sistema, secondo gli investigatori, si sarebbe basato su certificazioni mediche che attestavano la somministrazione del vaccino anche quando questa non sarebbe mai avvenuta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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