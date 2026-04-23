Truffò 100mila euro a una 93enne condannato il finto avvocato mandato dal sedicente carabiniere

Un uomo è stato condannato per aver truffato una donna di 93 anni, facendosi passare per un ufficiale dei carabinieri. La vittima, credendo che il figlio fosse coinvolto in un incidente, ha consegnato al truffatore circa 100mila euro tra contanti e gioielli. La truffa è stata orchestrata da un finto avvocato inviato dal sedicente militare.

Una truffa da 100mila euro con vittima una 93enne che, convinta dal finto carabiniere che il figlio era rimasto coinvolto in un incidente, aveva consegnato al malvivente tutti i contanti e i gioielli di famiglia. Un raggiro odioso messo a segno nel maggio del 2023 per il quale, oggi, è stato.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Truffe del “finto carabiniere”, madre e figlio arrestati: bottino da 100mila euro Truffò un'anziana spacciandosi per un carabiniere: giovane collocato in una comunitàCarabinieri in azione, il 26 marzo, a Nocera Inferiore: un giovane è stato collocato presso una Comunità Alloggio, come richiesto dalla Procura della... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Nuoro, continua a percepire la pensione della madre morta da 13 anni: con la truffa all'Inps accumula 100mila euro; Vedrai, guadagnerai bene: si lascia illudere da un investimento redditizio e versa 14mila euro. Ma l’affare è una truffa; Truffa del finto maresciallo: anziana raggirata e derubata di migliaia di euro; Abbassa i chilometri per vendere l'auto usata: 30enne denunciato per truffa. A Parma un 30enne straniero è stato denunciato dai Carabinieri di San Pancrazio per truffa dopo aver venduto a un pensionato un’auto usata con il contachilometri manomesso. Il veicolo, che sul cruscotto indicava poco più di 100mila chilometri, in realtà ne a - facebook.com facebook