? Cosa sapere La Compagnia del Duca porta Rigoletto al Ponchielli il 27 e 28 aprile.. Lo spettacolo minimalista trasmette ai bambini la distinzione tra finzione e verità dei sentimenti.. Il Ponchielli ospiterà la Compagnia del Duca lunedì 27 aprile alle ore 9.00, 11.00 e 14.30 e martedì 28 aprile alle 9.00 e 11.00 con lo spettacolo Rigoletto, il mistero del teatro. Gli attori itineranti porteranno sul palco una narrazione che mescola finzione e realtà attraverso l’uso di luci, voci e pochi oggetti essenziali. La trama si snoda tra le mura di un palazzo a Mantova, dove la musica e la leggerezza della festa del Duca vengono interrotte dall’ombra di una maledizione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rigoletto al Ponchielli: il mistero del teatro conquista la scuola

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