Opera Family | al Sociale Rigoletto Il mistero del teatro

Il Teatro Sociale ospita domenica 1° marzo alle ore 17 l’opera “Rigoletto. Il mistero del teatro”, tratta dal celebre capolavoro di Giuseppe Verdi. Lo spettacolo è rivolto a bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni ed è parte della stagione dei teatri della Fondazione Teatro Donizetti. L’evento mira a coinvolgere un pubblico giovane attraverso una rappresentazione dedicata al mondo del teatro e alla musica lirica.

Si intitola Rigoletto. Il mistero del teatro, dal capolavoro di Giuseppe Verdi, l'opera concepita per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni inserita nella Stagione dei Teatri della Fondazione Teatro Donizetti: andrà in scena domenica 1° marzo al Teatro Sociale (ore 17.00), per l'adattamento e la regia di Manuel Renga. Orchestra 1813 diretta da Giulio Arnofi. Scene e costumi di Aurelio Colombo. L'opera è una produzione di AsLiCo, in coproduzione con Bregenzer Festspieleed è parte del progetto Opera Domani. Durata: 1 ora e 10 minuti senza intervallo. Biglietti: 10 euro, ridotto under 14 5 euro. Lo spettacolo sarà preceduto da un laboratorio (ore 15.