Asp assume 24 psicologi nelle Case di Comunità | prima esperienza in Sicilia per le cure primarie

Il servizio territoriale si rafforza con professionisti dedicati all’intervento precoce e al supporto psicologico vicino ai cittadini L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina rafforza l’assistenza territoriale introducendo 24 Psicologi delle Cure Primarie all’interno delle Case di Comunità. A partire dall’1 marzo, i professionisti entreranno ufficialmente in servizio su tutto il territorio provinciale, dal capoluogo alle zone periferiche e montane, garantendo un supporto psicologico capillare e facilmente accessibile. Gli psicologi opereranno direttamente nelle Case di Comunità, diventando punto di riferimento per famiglie, medici di base e pediatri. Il loro compito principale sarà intercettare segnali di malessere prima che si trasformino in patologie, fornire risposte immediate ai bisogni legati a stress e adattamento, e orientare i pazienti verso i servizi specialistici solo quando necessario, garantendo percorsi protetti e riducendo le liste d’attesa. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Medici di Medicina Generale coinvolti nelle Case di Comunità: accordo siglato da Asp TrapaniL’Azienda Sanitaria di Trapani ha firmato un accordo con i sindacati dei medici di Medicina Generale.

Leggi anche: Inaugurate le Case della Comunità di Valledolmo e Ventimiglia: salgono a tre le strutture realizzate dall'Asp con il Pnrr