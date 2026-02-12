Il Senato argentino ha approvato il disegno di legge di riforma del mercato del lavoro proposto da Milei. La proposta prevede giornate di lavoro di 12 ore, meno diritti per i lavoratori, licenziamenti più facili e restrizioni agli scioperi. La misura ha scatenato proteste nelle piazze di Buenos Aires e altre città, con centinaia di persone che chiedono di fermare questa svolta. La discussione ora passa alla Camera, mentre i sindacati promettono battaglia.

Giornate lavorative di 12 ore, riduzione degli oneri sociali, licenziamenti più facili, limitazioni agli scioperi, un taglio alle indennità. È la ricetta di Javier Milei per “modernizzare” il mercato del lavoro, ridurre il contenzioso e favorire l’occupazione. Mercoledì notte il disegno di legge di riforma che contiene le novità, fortemente voluto dal presidente ultraliberista, è stato approvato dal Senato dopo ore di dibattito e negoziato con le opposizioni. Ora il ddl di 213 articoli, che ha ottenuto 42 voti a favore e 30 contrari, verrà inviato alla Camera dei deputati, dove il partito al governo conta di discuterla in commissione la prossima settimana, dopo le vacanze di Carnevale, per portarla in aula il 25 febbraio e farla approvare entro l’1 marzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ok del Senato argentino al ddl di riforma del mercato del lavoro voluto da Milei: più ore e meno diritti. Proteste in piazza

Il senato argentino ha dato il via libera a una nuova riforma del lavoro, una decisione che ha scatenato scontri tra manifestanti e forze dell’ordine.

