In Tuscia, la gestione dei rifiuti è al centro di un acceso scontro politico tra Fratelli d’Italia e il Partito Democratico. Massimo Giampieri, rappresentante di FdI, ha accusato il PD di responsabilità nella gestione dei rifiuti nella regione. La polemica si è intensificata con dichiarazioni pubbliche e prese di posizione di entrambe le parti, evidenziando le divergenze tra le forze politiche coinvolte.

? Cosa sapere Massimo Giampieri di Fratelli d'Italia accusa il Partito Democratico sulla gestione rifiuti in Tuscia.. La polemica riguarda la pianificazione territoriale e i costi di smaltimento nella provincia di Viterbo.. Massimo Giampieri, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, ha scagliato durissime accuse contro il Partito Democratico riguardo alla gestione dei rifiuti che vede Viterbo trasformata nella discarica del Lazio. Il dibattito si è acceso violentamente tra le strade della Tuscia e i corridoi della politica regionale, mettendo in luce una frattura profonda sulla gestione ambientale. Secondo quanto riferito dal coordinatore di Fratelli d’Italia, la crisi attuale sarebbe l’esito diretto delle scelte compiute dal Pd, accusato di aver generato un’emergenza che oggi grava pesantemente sul territorio viterbese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rifiuti in Tuscia: la guerra politica tra FdI e Pd esplode

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