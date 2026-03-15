A L’Aquila, nella sede storica del Partito Democratico in via Paganica, una targa è stata rimossa e gettata in un cassonetto dei rifiuti. L’episodio si è verificato in un momento in cui la sede non era frequentata. La distruzione del segno si inserisce in un contesto di atti di violenza politica che si sono verificati recentemente nella città.

Un atto di distruzione mirata ha colpito la sede storica del Partito Democratico situata in via Paganica a L’Aquila, dove una targa è stata strappata e gettata in un contenitore dei rifiuti. L’oggetto è stato recuperato dall’azienda pubblica Asm all’alba di questa domenica 15 marzo 2026, ma il gesto si inserisce in una sequenza di aggressioni che hanno segnato l’ultimo quadriennio abruzzese. La vicenda non si limita a un singolo evento isolato, ma rivela un pattern di tensione sociale che tocca direttamente la sicurezza del centro storico della città dell’Aquila. Le accuse mosse dai vertici del partito democratico puntano il dito verso un vuoto di controllo urbano e una presunta connivenza istituzionale con gruppi estremisti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’Aquila: targa Pd gettata ai rifiuti, la violenza politica

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