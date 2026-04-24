Rifiuti a Salerno controlli contro i predatori dei carrellati

A Salerno sono in corso controlli sul rispetto delle norme di conferimento dei rifiuti. La Polizia Municipale e l’azienda locale di gestione dei rifiuti hanno condotto un’operazione in diversi quartieri della città. L’obiettivo è verificare la corretta gestione dei materiali e contrastare eventuali comportamenti irregolari che coinvolgono i carrellati. Le attività di controllo continuano sul territorio cittadino.

Operazione congiunta della Polizia Municipale e di Salerno Pulita in diversi quartieri della città Proseguono a Salerno i controlli sul corretto conferimento dei rifiuti. Gli uomini della Polizia Municipale e gli addetti di Salerno Pulita sono impegnati in un’operazione congiunta per contrastare il fenomeno dei cosiddetti “predatori” dei carrellati. Si tratta di persone che, soprattutto in occasione del conferimento dell’ indifferenziato, rovistano nei contenitori esposti in strada, creando disordine, lasciando rifiuti sparsi e compromettendo il decoro urbano. I controlli stanno interessando più quartieri della città, con verifiche serrate nelle aree maggiormente esposte a comportamenti irregolari.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Rifiuti a Salerno, controlli contro i “predatori” dei carrellati Notizie correlate VIDEO&FOTO/ Blitz della Municipale e di Salerno Pulita contro i predoni che frugano e sottraggono rifiuti dai carrellatiTempo di lettura: 2 minuti Nella tarda serata di ieri il Nucleo Operativo della Polizia Municipale di Salerno, agli ordini del responsabile capitano... Baronissi intensifica i controlli contro l’abbandono illecito dei rifiutiIl Comune di Baronissi intensifica i controlli sul territorio per contrastare il fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti e garantire il corretto... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Raccolta differenziata, controlli in tutta Salerno: scattano le multe per i trasgressori; Nocera Inferiore, controlli sui rifiuti: prime sanzioni; Immigrazione, rimpatriati un cittadino ivoriano e uno srilankese: controlli della Polizia tra Salerno e Battipaglia; VISIONI STRATEGICHE NELLA GESTIONE CIRCOLARE DEI RIFIUTI E NELLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE. LUCI E OMBRE DELL'ECONOMIA CIRCOLARE. IL PROFESSOR RAFFAELLO COSSU AL COMUNE DI SALERNO. Rifiuti a Salerno, controlli contro i predatori dei carrellatiOperazione congiunta della Polizia Municipale e di Salerno Pulita in diversi quartieri della città Proseguono a Salerno i controlli sul corretto ... zon.it Rifiuti, blitz di Polizia municipale e Salerno Pulita contro predoni indifferenziato: 4 fermatiStampaNella tarda serata di ieri il Nucleo Operativo della Polizia Municipale di Salerno, agli ordini del responsabile capitano Mario Elia, insieme agli operatori di Salerno Pulita, ha condotto una va ... salernonotizie.it Nuove sanzioni per reati ambientali, prodotti inquinanti, rifiuti e Modello 231: gli adempimenti da rivedere in azienda. - facebook.com facebook Seconda giornata in Giappone. Prima la visita al Ponte di Akashi a Kobe, esempio mondiale di eccellenza ingegneristica e infrastrutturale. Poi al termovalorizzatore di Maishima, a Osaka, importante realtà nella gestione dei rifiuti e della produzione energetica x.com