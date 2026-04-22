Il Comune di Baronissi ha annunciato un rafforzamento delle attività di controllo sul territorio per contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti. Le autorità locali stanno intensificando le verifiche per prevenire il deposito non autorizzato di materiali e assicurare che la raccolta differenziata venga eseguita correttamente. Queste misure mirano a ridurre i comportamenti illeciti e a promuovere un ambiente più pulito.

Il Comune di Baronissi intensifica i controlli sul territorio per contrastare il fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti e garantire il corretto conferimento della raccolta differenziata. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di tutelare l’ambiente, preservare il decoro urbano e rafforzare il rispetto delle regole. Tutti coloro che saranno individuati come responsabili di abbandono illecito di rifiuti saranno multati e sanzionati. In questa attività di monitoraggio e repressione, la Polizia Municipale è costantemente impegnata sul territorio e, in numerosi casi, è riuscita anche a risalire agli autori delle violazioni, compresi soggetti provenienti da Comuni limitrofi.🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Baronissi intensifica i controlli contro l’abbandono illecito dei rifiuti

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