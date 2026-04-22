Sanità in Puglia liste d?attesa | Decaro punta al nuovo piano dopo i 15 milioni di giugno

A giugno si concluderà il piano straordinario da 15 milioni di euro avviato in Puglia per ridurre le liste di attesa nelle strutture sanitarie. Il governatore regionale ha annunciato che, considerati i risultati ottenuti finora, intende predisporre un nuovo piano per continuare a migliorare i tempi di prenotazione e accesso alle prestazioni mediche. La misura ha coinvolto diverse strutture della regione e ha visto un impegno finanziario rilevante per il settore sanitario locale.

A giugno terminerà il piano straordinario da 15 milioni di euro per l'abbattimento delle liste d'attesa, ma visti i risultati positivi è intenzione del governatore di Puglia Antonio Decaro individuare e investire ulteriori risorse per non disperdere lo sforzo fatto. L'attuale programma, però, proprio perché straordinario non potrà essere prorogato, in Regione si studiano le modalità per strutturare in maniera diversa le attività. In sostanza, il modello utilizzato dal primo febbraio verrà replicato mettendo mani all'organizzazione complessiva. L'obiettivo è impedire che i passi avanti fatti in questi tre mesi possano essere vanificati, tornando al passato.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Sanità in Puglia, liste d?attesa: Decaro punta al nuovo piano dopo i 15 milioni di giugno Notizie correlate Decaro, primi 100 giorni in Puglia: bilancio sanità, liste d'attesa e sfide futureI primi 100 giorni di Presidenza sono stati una corsa ad ostacoli per Decaro, un rincorrere le emergenze, mettere toppe ai buchi e iniziare a... Abbattimento liste d’attesa in Puglia, parte il maxi piano regionale da 15 milioniVia libera dalla giunta Decaro su proposta dell’assessore Pentassuglia alle proposte sperimentali delle aziende sanitarie e azioni mirate per il... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sanità, ecco come vanno le liste d'attesa in Puglia: aumentano le prestazioni urgenti effettuate entro 3 giorni I NUMERI; Sanità, il piano di recupero delle liste d'attesa ora vira sulle prestazioni del 2026; Il buco della sanità in Puglia e la corsa contro il tempo. Lobuono: Sprechi per 100 milioni l'anno; Sanità in Puglia, Cera attacca Decaro: Telefonate inutili senza cure, i cittadini aspettano risposte. Sanità pugliese, Ruggieri: Basta nuove tasse, servono tagli agli sprechi e scelte di meritoSanità pugliese, la nota di Francesco Ruggieri su debito, sprechi, liste d’attesa, San Cataldo e mobilità passiva. pugliapress.org REGIONE Sanità in Puglia, Cera attacca Decaro: Telefonate inutili senza cure, i cittadini aspettano risposteCera insiste sul divario tra comunicazione e realtà, sottolineando come dietro i ritardi si nascondano situazioni concrete. statoquotidiano.it Ma non credo che in Italia lo stato "finanzi la sanità privata", sono tutte strutture convenzionate che "vendono" le loro prestazioni allo Stato, come avviene per tantissime coperative che forniscono servizi alle amministrazioni pubbliche. x.com In commissione Sanità il testo del capogruppo forzista Domenico Giannetta: «Stiamo investendo sui nostri giovani più che mai». Il provvedimento prevede l’sitituzione di un Fondo permanente per il diritto allo studio universitario facebook