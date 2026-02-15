Sagre in pericolo | burocrazia e costi frenano le Pro Loco a rischio il cuore culturale dei borghi italiani

Le Pro Loco italiane, che organizzano le sagre per preservare le tradizioni locali, si trovano in difficoltà a causa della burocrazia e dei costi crescenti. La complessità delle procedure amministrative e le spese elevate ostacolano le iniziative che animano i borghi, mettendo a rischio eventi molto amati dalla comunità, come le feste paesane e le fiere di paese. Recentemente, alcuni volontari hanno dovuto rinunciare a organizzare le prossime sagre per le difficoltà incontrate nel rispettare le nuove normative.

Sagra a rischio: la burocrazia soffoca le Pro Loco e minaccia il cuore pulsante dei borghi italiani. Le Pro Loco italiane, da sempre custodi delle tradizioni locali e motore del turismo di prossimità, si trovano ad affrontare una crescente ondata di difficoltà burocratiche e costi in aumento. La situazione, particolarmente critica nei piccoli comuni, rischia di compromettere la sopravvivenza di sagre ed eventi che da decenni animano borghi e città, mettendo a rischio un patrimonio culturale e sociale inestimabile. La complessità crescente degli adempimenti. Negli ultimi anni, le Pro Loco hanno assistito a un'aggiunta significativa di adempimenti amministrativi, trasformando un'attività un tempo basata sull'entusiasmo e la dedizione in un onere burocratico sempre più gravoso.