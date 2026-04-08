Addio burocrazia | al Cardarelli arriva l’aiuto per lo SPID e la salute

All'ospedale Cardarelli di Campobasso è stato avviato il Punto digitale facile, un servizio gratuito che aiuta i cittadini a utilizzare le piattaforme digitali legate alla sanità e alla pubblica amministrazione. Il servizio si propone di semplificare le procedure legate allo SPID e ad altri servizi digitali, offrendo assistenza diretta agli utenti. Questo intervento mira a ridurre le complicazioni legate alla burocrazia e a rendere più accessibili i servizi online.

All’ospedale Cardarelli di Campobasso è operativo il Punto digitale facile, un servizio gratuito volto a supportare i cittadini nell’uso delle piattaforme digitali della sanità e della Pubblica amministrazione. L’iniziativa nasce per abbattere le barriere tecnologiche, offrendo un supporto diretto a chiunque abbia difficoltà a interagire con i nuovi strumenti informatici. Il centro è attivo dal lunedì al venerdì, con un orario di apertura che va dalle 9 alle 14. Un ponte concreto tra cittadinanza e burocrazia digitale. Il supporto offerto presso la struttura ospedaliera campobasana copre un raggio d’azione molto ampio. Gli operatori assistono gli utenti nella creazione e gestione di identità digitali come Spid e Cie, oltre all’utilizzo dell’App IO. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio burocrazia: al Cardarelli arriva l’aiuto per lo SPID e la salute Burocrazia, Spid e pasta col tonno: al President lo spettacolo "Shamzy - Stato Interessante"Venerdì 23 gennaio alle ore 21 al Teatro President dopo "A casa mia" e "Testa di Caos", Andrea Di Raimo torna a teatro con uno spettacolo ancora più... Ti arriva una mail per aggiornare lo Spid ma è una truffa: come riconoscerlaSta girando una nuova campagna di phishing che imita il portale dello Spid per rubare i dati personali delle vittime.