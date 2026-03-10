Note di Vita raccolti 4 mila euro per i bambini del reparto di cardiologia del Papa Giovanni

Un'associazione chiamata “La musica del cuore”, fondata nel 2022, ha collaborato con il reparto di cardiologia pediatrica dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Durante un evento, sono stati raccolti circa 4 mila euro con l’obiettivo di aiutare i bambini ricoverati nel reparto. La collaborazione è stata ufficializzata e si inserisce in un progetto di sostegno rivolto ai piccoli pazienti.

Bergamo. Ufficializzata la collaborazione tra l'associazione "La musica del cuore", fondata nel 2022 da Giorgia Testa, e il reparto di cardiologia pediatrica dell'ospedale Papa Giovanni XXIII. Una partnership che si traduce immediatamente in sostegno concreto: i 4 mila euro raccolti durante l'evento benefico "Note di vita" dello scorso ottobre sono stati donati al reparto per l'acquisto di macchinari e materiali per migliorare la degenza dei piccoli ricoverati. I fondi sono stati consegnati ufficialmente dall'associazione nelle mani del direttore generale dell'Asst Papa Giovanni XXIII, dott. Francesco Locati, e della direttrice dell'unità di cardiologia 2 – cardiopatie congenite del bambino e dell'adulto, d ott.