Un richiamo è stato avviato per la mozzarella Amù a causa di un errore nella data di scadenza stampata sull'etichetta. Il lotto interessato è stato segnalato ai punti vendita, dove si invita la clientela a controllare attentamente le confezioni. La produzione coinvolta riguarda un ciclo specifico, e si raccomanda di non consumare il prodotto se si trovano indicazioni errate sulla data.

Mozzarella Amù richiamata dai supermercati. Il Ministero della Salute ha reso noto il richiamo di un un lotto di mozzarelle da latte del Mugello per un errore sulla data di scadenza indicato nelle confezioni. Nel caso in cui sia stato acquistato il prodotto, questo va consumato entro la data di scadenza corretta, oppure riconsegnato al punto vendita dove è stato comprato. Richiamo di mozzarella Amù per errore sulla scadenza Qual è il lotto richiamato La data di scadenza corretta Cosa fare in caso di acquisto del prodotto Richiamo di mozzarella Amù per errore sulla scadenza Il Ministero della Salute ha pubblicato in data 22 aprile un avviso di richiamo per un lotto di mozzarella da latto del Mugello a marchio “Amù – Amore bio”, in confezioni da 125 grammi.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Richiamo di mozzarella Amù per un errore sulla data di scadenza, il lotto segnalato

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