Allarme salmonella per uova fresche richiamo segnalato dal Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha lanciato due richiami di uova fresche, dopo aver riscontrato il rischio di Salmonella enteritidis. Le autorità invitano i consumatori a controllare attentamente le confezioni e a non consumare le uova interessate. Nessuna persona è ancora stata segnalata con problemi di salute, ma si raccomanda di prestare attenzione prima di usare queste uova.

Allarme salmonella per uova fresche, richiamo segnalato dal Ministero della SaluteDue gli avvisi di richiamo di uova segnalati dal Ministero della Salute per rischio microbiologico per i consumatori dovuto alla possibile presenza del ... fanpage.it

Uova ritirate dal mercato, rischio salmonella: ecco quali sono e dove sono venduteLa possibile presenza del batterio Salmonella enteritidis riguarda le uova prodotte dall’azienda Carboni Simona e confezionate nello stabilimento di via Monte Bianco 8/10 a Peglio, in provincia di ... quotidianodipuglia.it

